Hoe zat dit ook alweer? Oh ja. Begin februari jl. werd de tekst "Anne Frank uitvinder van de balpen" in het Nederlands en Engels geprojecteerd op het Anne Frank Huis. De tekst wijst naar de noodingang van de online open inrichting waar het gangbaar is te verkondigen dat het onmogelijk is dat Anne Frank de auteur was van Het Achterhuis, omdat het origineel met balpen geschreven is, terwijl de balpen toen nog niet bestond. Wellicht ten overvloede, maar dat is dus niet waar: "All the diary entries are written in various types of ink and (coloured) pencil, not in ballpoint. The document analysis by the Dutch Forensic Institute showed that the main part of the diary and the loose sheets were written in grey-blue fountain pen ink. In addition, Anne also used thin red ink, green and red coloured pencils and black pencil for her annotations: not ballpoint."

De tekst werd dus geprojecteerd door ene 41-jarige Canadees genaamd Robert Wilson van de 'Goyim Defense League' (lol, wiki). Dat is wat je noemt, iemand met een hart voor de zaak, en reed bijvoorbeeld eerder al met spandoek "Jews lie, Europeans die" door San Diego. Enfin, vandaag voor ONZE rechtbank dus, in bruikleen van Duitsland, waar hij al sinds juli in hechtenis verkeert.

"Het Openbaar Ministerie vervolgt de Canadees hier voor het belagen van het Anne Frank Huis, voor belediging van Joden en het aanzetten tot haat. Dat laatste ook omdat Wilson een video van de projectie op Telegram verspreidde en daar ook opriep tot een ‘jodenvrije wereld’. Daarnaast zei hij op Telegram dat ‘er een kamer is waar het gas je zal vinden'." Je mag ook NIKS meer!

Rechtszaak live te volgen bij Belleman van de T, na de breek:

