Intussen bij de Trouw: alle mensen die ooit eens op de eerste plaats van 'De duurzame honderd' stonden, en hun vrienden, roepen in een brief DPG Media op geen fossiele reclames meer te plaatsen in Trouw.

De directie: 'De directie van DPG zegt te waken voor het maken van onderscheid tussen reclames. “DPG Media maakt geen eigen keuze in adverteerders die zij goed- en afkeurt, want dat zou een politieke stellingname zijn. Daar willen we ons als advertentieplatform voor iedereen verre van houden.” '

Hahaha. Ik zou gewoon alle vliegtuigreclames alleen nog in de Volkskrant doen.

Alle abonnees van die krant raad ik aan over te stappen naar De Correspondent.

Waar die tien procent loonsverhoging voor de journalisten vandaan moet komen is dan nog wel even een dingetje.