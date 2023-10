Gisterenavond ook al FC Philips Hue in de Champions League (2-2 tegen Sevilla) met vandaag aandacht voor kampioen Feyenoord. Die Rotterdamse superhooligans hebben zich al de hele dag poeslief gedragen op het Plaza Mayor in Madrid. Beetje lollige liedjes zingen op dat plein. En een zeuren dat ze deden in Rome over zo'n fonteintje! Atlético Madrid met de doorgedraaide gek Diego Simeone als coach zal wel een maatje te groot zijn, helemaal omdat bij Feyenoord spits Santiago Giménez niet mee kan doen. Dan maar alle ballen op Ueda. Dat schrijf je precies zoals de maffia, maar de F is een D. Hup Feyenoord!

UPDATE 7' - 0-1 UEDAAAA zeiden we toch

UPDATE 13' - 1-1 gladkop Morata

UPDATE 33' - 1-2 HENKIEEEEE

UPDATE 45+2' - 2-2 Griezmeneer. Timber grijpt in als een trut

Zit daar een gloryhole?

UEDA

GERDA