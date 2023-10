De keurig centraal opgeslagen notulen van de Interdepartementale werkgroep fraudebestrijding waar Mark Rutte voorzitter van was en is. Die opvragen, want vallen buiten het staatsgeheim van de Ministerraad (?) en het is zonneklaar.

De enige partij die maar niet wil begrijpen dat zij ten dode is opgeschreven is de PvdA. Maar Frans Timmermans is dan wel een hele rare kat in het nauw (*). De ChristenUnie is er via Carola Schouten ook al tussenuit gepiept, en wie hou je dan over?

Mevrouwtje ideeënstrijd? De parlementaire spoeling is momenteel bijzonder dun, lieve kiezers. Dat is inclusief oppositiepartijen die nog nooit een Kabinet Rutte ten val hebben weten te brengen.

(*) De PvdA zit hier midden in, want tot nog toe slechts Lodewijk (Participatiewet) Asscher en een nitwit als de huidige burgemeester van Utrecht. Superadviseurs Toilet & Douche schijnen het Burgerhaatalgoritme in 3 dagen geschreven te hebben. Waarvan akte.