Opdat u niet vergeet: zelfs dood bent u in eigen huis niet veilig in dit voormalige land, zelfs niet meer in Cuijk ( maps )

Gezocht: Guus, Mees en Daan

Bovenstaand bewakingsbeelden en een reconstructie van het VOORVAL in de nacht van 13 op 14 juli, waar de zoon en kleinzoon des huizes - twee leeuwen van mannen - dit unilateraaltje dwarsboomden. En echt even een speciale pluim voor de zestienjarige (!) kleinzoon hoor, want die hoor en zie je er dus zonder aarzeling vooraan en als eerste gewoon schreeuwend achteraan gaan hè - dan ben je er godverdomme eentje hoor.

Maar goed, manlief, vader en opa lag tijdens de overval dus opgebaard in de woonkamer. "Van het feit dat de overleden man van de bewoonster opgebaard lag in de woonkamer waren de overvallers niet onder de indruk. Mogelijk hebben zij, op basis van een rouwadvertentie of andere informatie, de kwetsbare weduwe doelbewust als slachtoffer gekozen. (...) Het drietal sprak Nederlands met, volgens de zoon van het slachtoffer, een Brabants accent."

Twee leeuwen - vader en zoon

Een: held

het schuim der gajes