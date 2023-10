Debat in de Tweede Kamer met staatssecretaris Cultuur Gunay Uslu (D66) over erfgoed; kunst, archeologische vondsten, Rijksmonumenten, noem maar op. Martin Bosma brengt in herinnering dat sinds afgelopen zomer veel erfgoed wordt weg- en teruggegeven omdat het koloniale roofkunst zou zijn. Maar dat is volgens de PVV’er niet altijd goed onderbouwd. En wanneer geven de Spanjaarden, Fransen, Japanners en Indonesiërs hun geroofde Nederlandse kunst eigenlijk een keer terug? Bosma concludeert: “Het is alleen roofkunst als niet-blanken het slachtoffer zijn en blanken de daders. Alleen dan past het binnen de diversiteitsideologie van D66.” Uslu - jarenlang docent Cultuurwetenschappen gespecialiseerd in Erfgoed- en Museumstudies aan de UvA - is het niet met hem eens. Gesprek op niveau maar de twee komen er niet uit, wordt binnenkort vervolgd in de Nationale Vergaderzaal (nog even over dat alleraardigste kanonnetje van Bosma: dat komt niet van Java maar uit Sri Lanka maar was inderdaad een Nederlands geschenk).