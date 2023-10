Fortuyn, toch niet echt links, zei ooit: een monopolie moet je niet privatiseren.

"Waar we niets in zien is dat bijvoorbeeld gas, elektra, water, dat dat in private handen terechtkomt.

Omdat we in het buitenland zien dat de consument er slechter van wordt.

Hogere prijzen, slechtere dienstverlening.

De spoorwegen precies hetzelfde. Het is niet mogelijk om echte concurrentie te hebben.

Een monopoly moet je nooit privatiseren.

Geldt ook voor Schiphol, geldt ook voor het havenbedrijf Rotterdam.

- U vindt dus ook niet dat Schiphol naar de beurs mag

Nee, absoluut niet, ik zie daar niets in.

We kunnen ons geen 2e Schiphol permitteren.

De enige die ik daar beter van zie worden dat is de directie, hebben we ook gezien, de salarissen vliegen omhoog, 3-4 keer gaat dat over de kop, krijgen ze ook nog van die optie-dingen, ik zie d'r niks in.

Ik was aanvankelijk voor, maar ik zie nu hoe het in de praktijk uitwerkt, dat is niet goed."

Nu is de post niet helemaal monopolie, maar de markt heeft het blijkbaar niet beter kunnen maken met de race to the bottom.

Dus je kunt best rechts zijn, en toch marktwerking niet zoals de VVD doe, zalig verklaren als oplossing voor alles, maar alleen daar toepassen waar het werkelijk voordelen heeft voor de burger.

En anders heb je er gewoon niets aan.