Ja sorry dit topic duurde even want we kwamen niet door die ellenlange lap tekst heen. Maar het zit dus zo. Yasin Makineli zat eerst bij DENK. Werkte voor de fractie, raadslid in Veenendaal (Veenendaal!), u kent het wel. Toen kwam hij er naar eigen zeggen achter dat ze bij DENK best wel grote ego's hebben, en omdat Yasin Makineli juist helemaal geen ego heeft, ging hij verder als Fractie Makineli en stapte later over naar Lokaal Veenendaal, waarvoor hij met voorkeursstemmen in de raad werd gekozen. En blijkbaar ook naar de BBB, waar hij kennelijk op nummer 43 stond. Stond ja, want Makineli is eraf gehaald, om redenen die BBB als open en transparante politieke partij niet wil geven.

Maar gelukkig heeft Makineli zelf een Facebook-account waarop hij uitlegt dat het allemaal de schuld is van DENK en van de 'Armeense lobby' (soort hündünflüütje dit). Concreet komt het er volgens Makineli op neer dat hij de Armeense genocide moest erkennen (lijkt ons niet zo ingewikkeld) en excuses moest maken aan het CIDI. Waarom hij excuses moest aanbieden aan het CIDI zet Makineli er dan weer niet bij, maar het zal wel niet zijn omdat hij op de jaarlijkse Israëlreis het zout met zijn verkeerde hand doorgaf aan Ronny Naftaniel.

Hoe dan ook, dat kwam allemaal slecht uit want Makineli (wij lezen de hele tijd Manke Nelis, excuus, red.) was net in Turkije op bezoek bij zijn zieke opa en wilde niet toegeven. Nu staat hij dus niet meer op de kaart bij BBB en mocht u denken 'dat zal wel discriminatie zijn' dan kunnen we u gerust stellen: dat is ook discriminatie. "Dat ik als enige kandidaat met een migratieachtergrond ben onderworpen aan een ideologisch verhoor waarbij ik verplicht werd een verklaring te ondertekenen en vervolgens van de lijst ben verwijderd, laat zien dat er helaas geen ruimte is voor pluriformiteit en diversiteit binnen BBB." Hele relaas daarrrr.

Kalm aan Tolstoj

En dan ook nog: dit

Allemaal gedoe tussen Caroline en Johan Dersken over een of ander optreden dat niet doorging