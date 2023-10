Okee makkers we weten dat het helemaal geen eerlijke strijd is, uiteraard beslist in het voordeel van de overheerlijke frikandel. Die bruine geweldenaar met z'n brute inhoud van ondefinieerbare ingrediënten, de staaf voor winnaars en winnaressen die Aphrodite nog eens tijdens een wilde avond bij zichzelf naar binnen heeft gebracht. Nou en toen werd ze dus de godin van de liefde. De frikandel, de zompige magiër, het schepsel van een samenwerking tussen Allah, God en drie liter Diamant Frituurvet. Een frikandel voelt op ieder moment van de dag als een overwinning. Terwijl: wie houd je nou voor de gek als je 's middags een broodje broccoli met mayonaise naar binnen stampt? Verander de broccoli in frikandel et voilà: broodje frikandel met mayonaise. Dat klinkt ook gewoon beter. Enfin, er is iets te doen op het internet over frikandellen en broccoli. Geen idee waarom het überhaupt een discussiepunt is, maar u mag dus kiezen. Frikandel of broccoli?

