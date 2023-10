Historisch novum met 216 -210 meerderheid

Nog altijd de meest jammerlijke nasmaak van Trumps verder fantastische presidentschap: die liniebreed afstotelijke populisten van het kaliber Matt Gaetz en die geesteszieke Marjorie Taylor Greene die ook ineens een plekje aan tafel kregen en een toch al ontwaard politiek theater echt het riool in degradeerde.

Maar nu eerst even opzoeken wat een US House Speaker ook alweer is. Ah, een soort Kamervoorzitter zonder voorwendsel van onpartijdigheid. Nou, dat was dus Kevin Mcarthy en nu niet meer dus is de stoel vacant. Nul keer raden wie alvast voor de interim-functie is gebeld maar het is THE DON zelf. Hanity: "I now heard from a number of people, I know for a fact Donald Trump has been contacted about possibly him being an interem speaker."

Dit is exact hoe de Founding Father het bedoeld hadden. Matts reactie na de breek.

Matt reageert