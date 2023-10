Het laatste voorstel dat minister Schouten zou gaan uitvoeren was met een lijst van 20 honden, en dan nog eens een dozijn pitbullvarianten, en daarvan zouden dan ALLE kruisingen en lookalikes aangemerkt worden als hoogrisicohond. Hiervoor zou een fokverbod, importverbod, en een verplichte gedragscursus voor eigenaren komen.



Waarom dit in godsnaam nooit is uitgevoerd is nooit echt duidelijk geworden.



Hoeveel moties hebben we nog echt nodig. Tegenwoordig met DNA tests en dergelijke is het geen enkel probleem om vast te stellen dat je met een pitbull te maken hebt. De lijst met maatregelen die je verder nodig hebt staat ook al lang klaar.



Dat 'niet elke pitbull bijt' zal best maar interesseert toch niemand? 95% van de ernstige bijtincidenten zijn met een pitbull-achtige hond zoals een pitbull of een Staffordshire Terrier. Laat mensen gewoon lekker een andere hond nemen.



Je doet dat ook om eigenaren tegen zichzelf in bescherming te nemen. Het type mensen dat een pitbull neemt is meestal al niet al te intelligent, en die snappen het probleem vaak niet helemaal van hun kleuter er mee te laten spelen.



Er ligt ook al een stapel aan aangenomen tweede kamer moties over dit onderwerp, dus Rutte kan deze boel gewoon vandaag nog fixen, hoeft niet te wachten op verkiezingen of een stemming in de kamer.