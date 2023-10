Helaas.

Er kan bij de ontwikkeling in de moederschoot van alles misgaan.

Bepaalde hormonen komen niet op gang, of de foetus reageert er niet op, of het te weinig of teveel of het schommelt.

Ergens in de ontwikkeling zitten een aantal chemische schakelaars die moeten werken om het goede lichaam en het brein er bij te maken.

Soms gaat dat niet goed.

Er is een lange lijst van genderafwijkingen.

Bijvoorbeeld vrouwen met xy (Syndroom van Sywer www.erfelijkheid.nl/ziektes/syndroom-...)

Kinderen kunnen ook geboren worden met een hazenlip of een open ruggetje.

Die helpen we dan.

Anderen zijn linkshandig, of scheel, of hebben twee verschillende kleuren ogen, zijn kleurenblind, dyslectisch of zitten in de categorie 'Je zal het maar hebben'.

Het is een heel klein deel dat transseksueel is of waarbij er de gender blijkbaar anders ontwikkeld is dan het lichaam.

Het worden er ook niet meer, er komen alleen meer uit de kast.

In de natuur komt het trouwens ook voor.

Dat staat wel los van het gevaarlijke woke gedram waarbij jongeren in de war worden gebracht en ouders van alles wordt opgedrongen.

Daar zijn ook voorbeelden van inmiddels.

Dus deal with it, het bestaat.

Overigens moet je je meer zorgen maken over psychopaten die met genoegen oorlogen beginnen, landen achterover trekken, bedrijven slopen, voor de lol mensen manipuleren en huwelijken en gezinnen kapot maken. Reken op ongeveer 1 op de 30 mensen die daar trekjes van hebben.

Daar heeft de hele mensheid wel last van.