Sigrid Kaag spreekt donderdag 9 november tijdens de Nationale Kristallnachtherdenking in Amsterdam. Het Centraal Joods Overleg nodigt altijd bekende sprekers uit, vorig jaar was het bijvoorbeeld Wopke Hoekstra, eerder Vera Bergkamp, Frans Timmermans en Ferd Grapperhaus om wat namen te noemen. En nu dus demissionair minister van Financiën en voormalig D66-leidster Sigrid Kaag. Dat is PVV-leider Geert Wilders ook niet niet ontgaan dus die gooide vandaag een stuk lokaas in de X-arena over De Foto en De Aanslag.

En HAP!

Nu had Rob Jetten om dat brokje rood vlees waar een opzichtige haak uitstak heen kunnen lopen, het is toch tijd voor Nieuwe Energie nietwaar en Kaag is sowieso op weg naar de uitgang (en al langer dan we we wisten), maar neen. Dat werd happen incluis een verwijzing naar het vorige leven van Kaag toen ze zoals u weet voortdurend chemische wapens uit Syrië aan het halen was en vrede aan het stichten tussen Israël en Libanon geserveerd met een sausje van haat en nepnieuws. Enfin, waar voor de een Frans Timmermans de nieuwe Sigrid Kaag is, houden Wilders en Jetten het bij een beproefd recept.