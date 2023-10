Die van Zanen is een ongelofelijke Judassende Jan Hagel. Met zijn krokodilletranen. hij kan elke dag de demo verbieden, alle wegbezetters oppakken en doorpakken. Staat gewoon in de wet: "Verbieden of beperken

De overheid mag een demonstratie beperken of verbieden als dit nodig is om de gezondheid te beschermen, in het belang van het verkeer, of ter bestrijding of voorkoming van wanordelijkheden. De overheid mag een demonstratie niet te snel beperken of verbieden en nooit alleen vanwege de inhoud."

Bron: college van de rechten van de mens.