Kijk zo doen ze dat hè. Het voorportaal naar de CBDC-controlestaat: het afschalen van de motorisch-tactiele contactmomenten die u binden aan grond en gemeenschap! Werkt als volgt, met je telefoon, horloge of betaalpas. "Zodra de NFC-chip in je telefoon of smartwatch contact maakt, gaat de transactie verder via het scherm van je toestel." Vanaf vandaag beschikbaar in "Geldmaatwinkels" die nog nooit iemand van binnen heeft gezien, maar snel daarna geleidelijk bij "automaten bij retailers, zoals boekhandels en gemakswinkels. De 900 automaten bij AH-supermarkten worden in de loop van 2024 vervangen en zijn daarna ook geschikt voor contactloos opnemen. (...) Eind 2024 zal 85% van alle opname-automaten geschikt zijn voor contactloos gebruik via de reader."

Nou, 'Geldmaat', moet je eens luisteren. Ten eerste ben je onze maat niet en ten tweede hebben we geen geld. Dus FIJNE DAG.