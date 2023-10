Schandalig, dit lynchgedrag van de onderbuik gevoede Nederlander. De man wordt uitgespuugd op basis van een aangifte.

Een fatsoenlijk land had even een veroordeling afgewacht.

Probeer je nou eens in te denken dat je buurmeisje je van aanranding beticht. En dat op grond daarvan de hele buurt je uitspuugt. En als je dat lastig vindt om te snappen; volgens mij heb jij (ja, jij) vorige week mijn kind onzedelijk betast. En dat zet ik op een briefje en dat flikker ik bij alle buren in de brievenbus.

Zo. Kijken of jij het dan wel fair had gevonden als je buren zeiden: eerst maar even kijken of dit allemaal wel waar is.