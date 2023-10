: Jazeker!!! Verwaarloosde kerntaak.

Dé taken die een overheid heeft, landsverdediging, onderwijs, infrastructuur, functionerende rechtsstaat, allemaal kudt avec des poires.

Nee, dan zaken waar ze zich níét mee moeten bemoeien zoals dat er zo verschrikkelijk gediscrimineerd zou worden, spotjes om de klimaatangst aan te jagen, betweterij op klimaatgebied, soorten energie die mensen willen gebruiken, drank en sigaretten die men wil kopen, beroepen die men wil uitoefenen, wanneer we waarheen willen reizen en alles wat een zekere mate van willekeur want vrijheid behelst.

Onze overheden kunnen niks, want onveilig, land al decennia en nog steeds overlopen door teveel niksnutten en vijanden (naast enkele welwillende echte vluchtelingen die niet in de regio opgevangen konden worden), het onderwijs wordt verkracht door betweters en verlaging van normen (want 2/3 moet hoger opgeleid, koekoek), er zijn files, fietspaden zijn niet geëquipeerd voor elektrische fietsen (maar wel voor kleine autootjes want men was weer eens te laat met reguleren), Schiphol geeft nog steeds overlast, treinen zijn duur, energieprijzen out of hand, gastoevoer afgestopt, elektriciteit o.b.v. windmolens en ik kan nog wel doorgaan.

Ondertussen de burger verplichten van het gas af te gaan, een warmtepomp aan te schaffen, een elektrische auto of sowieso een andere auto want milieuzones, in het onderwijs word je doodgegooid met wokeshit en klimaatangst maar de grenzen bewaken, de soevereiniteit borgen, voldoende wegen bouwen en huizen, voldoende poltie en cellen en rechters, het is allemaal onmogelijk.

Je schrikt je dood als je ziet waar al die miljarden heengaan.