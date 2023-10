GoedNieuws Vandaag, het is een soort Shownieuws maar dan zonder die lul van een Ronald Molendijk. Een volslagen onbekende presentatrice die met drie onbekende lui leutert over 'goed nieuws' in een crossover-decor van de 5 Uur Show en Medisch Centrum West. Als een van de 185.000 kijkers zitten we aan de buis gekluisterd. Op onze witte campingstoel, voor de laatste paar dagen op de vaste seizoensplek van Camping Het Boskutje. HERMAN KOM SNEL HET BEGINT. Ene Rens kan niet kiezen want er is zo ongelooflijk veel goed nieuws. We gaan naar de maan! Sofie weet nog niet zo goed waar ze moet kijken; naar de presentatrice of toch maar in de camera. Het wordt de camera. Nou jongens we gaan het land in om mensen te vragen naar het goede nieuws. Deventer! Hartstikke leuke stad. Ja! Moet je echt heen. Waarom is dit programma er eigenlijk? Dat het nieuws te negatief is, dat is ook echt wel een probleem, toch? In koor: "Ja!" De man van die rechter mevrouw is Brits. Jaaaa met die Brexit enzo! Sjonge jonge het is zo belangrijk dat wij er zijn met ons goede nieuws! En toen lagen wij al jankend van geluk met een scheermes in de badkuip. Bedankt GoedNieuws Vandaag! Tot morgen, of tot wanneer het duurt.