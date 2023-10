De sitcom editie

Even voor het overzicht. Bovenstaand betreft niet de rechtszaak voor zijn vermeende rol in de grappigste staatsgreep ooit (Jan 6), niet die staatsgeheime documenten in een voor al het personeel toegankelijke badkamer in Mar-A-Lago, niet het zwijggeld in de heerlijke mond van Stormy Daniels, niet de vermeende aanranding van schrijfster (en gek) E. Jean Carroll en niet de vermeende verkiezingsfraude in Georgia.

Het betreft wel: zakenfraudezaak in New York tegen hem, zijn drie volwassen kinderen en andere medewerkers van de dynastie. En het betreft ook meteen de meest Trumpiaanse aanklacht ooit. "The attorney general alleges that Trump misrepresented his net worth and the valuation of several of his properties on his annual financial statements in order to receive more favorable terms on bank loans. Among the claims made was that Trump’s Florida club Mar-a-Lago was valued at $739 million when it truthfully should’ve been valued closer to $75 million."

Je marktwaarde met factor 10 naar boven toe bijstellen, dat kun je aan The Golden Lion overlaten. En zoals wel vaker geloven we het eigenlijk meteen, maar zien we het probleem niet. Trump reageert na afloop trouwens op de aanklacht met: "Just so you know, my financial statements are phenomenal. They are actually less in terms of the numbers used, than the actual net worth. The actual net worth is substantially more." En in dezelfde adem noemt hij aanklager Letitia James (zwart, v, wiki) een racist. Kortom, de Trumpiaanse vlucht naar voren. Ook noemt Trump het "heel oneerlijk dat hij geen Jury heeft", maar het is zijn eigen advocate die is vergeten een jury aan te vragen.

Hoe dan ook, het leidde wel tot uniek beeld, want dit is de eerste keer dat er een (1) draaiende videocamera aanwezig was in een Trump-rechtbank.

Weer lekker mean mugging voor de campagne!

De beelden

Na afloop: 'Assets juist ondergevalueerd en AG Letitia James is een racist"