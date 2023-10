: Het woord 'boomer' is tegenwoordig wat diffuus. Meestal worden er ouwe lullen mee bedoeld, geboren kort na een conflict dat we ergens midden vorige eeuw hadden met Duitsland, maar volgens mijn zoon van 15 is zo ongeveer iedereen die ouder is dan 16 een boomer.

Nu wil het lot dat ik ouder ben dan 16 en hij me ook geregeld 'boomer' noemde. Dan beukte ik hem de moeder... o nee, hij is inmiddels langer en sterker dan ik, dus ik ben vrij kansloos.

Tegenwoordig noemen we elkaar 'pendejo' (klootzak) en we zien dat beiden als een soort koosnaampje.



Kijk, zo maak je er maar het beste van. We zijn ook allebei fan van Pablo E., dus dat bindt.

We happy?