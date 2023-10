Nee, is niet waar. Ook toen regelmatig 1000 per week, met uitschieters naar 1100 en 1200. De vraag is nu alleen of de 'instroom' van dit jaar die van vorig jaar - ca 50.000 - gaat overtreffen.

Een paar maanden geleden hoorde je dat de instroom ongeveer gelijk was aan die van vorig jaar, dus dat de verwachte 70.000, die eind vorig jaar door Eric vd Burg was voorspeld, niet gehaald zou worden.

En dus werd er al weer schouderophalend beweerd: ach, dezelfde aantallen als vorig jaar, waar maken we ons druk om? Onnodige paniekzaaierij van Vd Burg. Alsof 50.000 per jaar niet al schrikbarend veel is. Want Eric weet niet waar hij ze moet laten; er liggen twee giga cruiseschepen, en nog eens 20 kleinere schepen vol met klaplopers aan kades in Nederland. Over 2 jaar? 120 schepen? Who cares?