Toch goed dat er D66 rechters zijn. Die houden de zaken een beetje sec, zonder al die onderbuikgevoelens van wraak, vremdelingenhaat, instantie-haat, bizarre schuldleggerij en Captain Hindsight emoties. Deze man is op allerlei manieren verward, niet in staat geweest zijn leven een beetje op orde te krijgen, heeft verkeerde keuzes gemaakt en heeft een mentale stoornis die dit allemaal verergerd heeft.

Hoe dit ontspoorde is een drama, waar niemand speciaal schuld aan heeft behalve de dader zelf. Dit komt helaas voor. Je kan niet iedereen tegen zichzelf en de samenleving in bescherming nemen want dat is praktisch ondoenlijk, vereist verregaand inleveren van privacy en basale vrijheden en een extreme uitbreiding van toezicht en controle, allemaal zaken die 99% van ons volk niet wenst om allerlei goede redenen. Shit happens. Het is tragisch, en wat wellicht nog tragischer is dat iedereen nu gaat zwarte pieten, want reflex nummer 1 in ons land is dat iemand de schuld moet krijgen van zaken die soms helaas mis gaan. Daar gaat veel nutteloze energie in zitten.