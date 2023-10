Het wordt hoog tijd dat de kruiswoordpuzel gedekoloniseerd wordt. Ik stel dan ook voor dat er een landelijke kruiswoordpuzzelcommissie wordt ingesteld met vergaande bevoegdheden. En dan draag ik Sylvana Simons voor om voorzitter te zijn, voor het leven benoemd, zoals dat in de VS gebeurt bij rechters aan het Hooggerechtshof.

Een eerste taak zal zijn een diepgravend onderzoek naar de verschillen tussen horizontale woorden en verticale woorden teneinde eindelijk het keiharde bewijs te leveren dat significant méér woorden die met Zwart worden geassocieerd verticaal worden geplaatst en méér witte woorden horizontaal.

Dit mag voor de leek iets onbetekenends zijn, maar het zijn juist deze sluimerende vormen van racisme welke het witte privilege en daarmee het witte culturele archief in stand houden en daarmee diversiteit en inclusie in de weg staan.

ER zijn méér voorbeelden van dergelijke onbewuste vormen van uitsluiting. Neem bijvoorbeeld Rubil's Cube die wél negen witte vlakken kent , maar niet één zwart vlak. Bekender voorbeeld is het schaakspel, waarbij traditioneel wit mag beginnen, als ware dat een vanzelfsprekend privilege. Wat moeilijker te doorzien is het kaartspel, waarbij de kleuren rood en zwart gedrukt worden op wit papier. Ooit een kaartspel gezien waarbij rood en wit worden gedrukt op zwart papier?

Bij Scrabble ligt het nog genuanceerder. De woorden die de meeste waarde opleveren zijn statistisch gezien juist die woorden welke binnen een wit geprivilegieerde omgeving gebezigd worden. Spijkers op laag water? Integendeel! Juist het in stand houden van dit soort gezelschapsspelletjes houdt discriminatie en achterstelling in stand, vergroot de kloof tussen arm en rijk. Voor Pim Pam Pet geldt hetzelfde. Een dekolonisatie van de spelregels dient dan ook plaats te vinden, en wel met onmiddellijke ingang.