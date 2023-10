kort Roman.

Rond half zes kwam Arnold thuis van zijn werk. Vermoeid smeet hij zijn leren tas in de gang, schopte zijn schoenen in de hoek en hing zijn jas op het haakje, naast de roz Hugo Boss jas van Zwaan. Hij slofte door de lange hal naar de woonkamer en liet zich met een luide zucht op de bank vallen.

Terwijl hij zijn vape tevoorschijn trok, riep Zwaan uit de keuken:'Hi schat, hoe was het vandaag?'

Arnold was eigenlijk al lang helemaal klaar met Zwaan. Maar ja, dikke hypotheek, te veel leningen die nog openstonden.... Arnold was eigenlijk klaar met alles en iedereen.

'Ja hoor, goed', kon hij nog net uitbrengen.

'En, heb je vandaag nog iets leuks gedaan?'.

'Verdomme, dom wijf', dacht Arnold, maar ze was echt niet de enige; overal kwam hij steeds meer ontzettend domme, zeurderige zeikerts tegen. Maar ja, dat zeg je niet hardop, dus bleef het bij een :' Ja gewoon, we hebben een nieuw product gelanceerd'. En natuurlijk moest ze daar dan weer het fijne van weten.

'We hebben plantaardige garnalen in de schappen geplaatst.'

Hij hoopte dat Zwaan daar genoegen mee zou nemen. Die garnalen waren een idee van Arnold en hij was er stiekem verbaasd over dat ze zijn plan serieus hadden genomen. Hij had het oorspronkelijk in zo'n zeik vergadering, waar je 'lekker' moest scrummen, ten einde raad maar geroepen om van het gedram af te komen. En toen ze de week erna met vragen waren gekomen over wat er in moest, had Arnold net een site over die achterlijke Japanners gelezen, dat die gasten zeewier vraten. Tja, dacht Arnold, één en één is...

'Nou jaaah!', riep Zwaan, 'wat een toeval!' en daar kwam ze de keuken uit, met een dienblad met twee grote cocktail glazen, de glazige roze ellende was nog enigszins opgevrolijkt met takjes groen.

Arnold kreunde. Hij wist waar die zooi van gemaakt was. Hij wist dat het kartonnen wikkeltje om 'zijn' garnalen meer voedingswaarde, maar vooral ook meer smaak had... Had'ie nou maar zijn mond gehouden.

En Zwaan kreeg de wind van voren, terwijl ze geen idee had waarom, ze had zó haar best willen doen om Arnoldje een beetje op te vrolijken. Had zij nog toch maar dat setje van Christine le Duc gekocht in plaats van die garnalen.