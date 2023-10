Stel hè, je ziet het bovenstaand schuim en je beleid komt neer op: ja, laten we hen eens een kans geven. Dan heb je dus niet het beste voor met je inheemse bevolking of wat daar van over is. Maar in De Oost heeft de regentenklasse zich nog niet tegen de eigen bevolking gekeerd, en dan ziet je grensbeleid er dus zoals bovenstaand uit: verdedig je grens alsof het een invasie betreft, want het betreft een invasie, net als in november 2021 en 14 juli 1683. Wat de Nederlandse asielinstroom van afgelopen week was vraagt u? Alweer een nieuw record, namelijk "ongeveer 1.200" (in 1 WEEK hè).

Na de breek volstrekt ongerelateerde beelden van een migrantenboot nabij Lampedusa waarop aspirant-Europeanen heel enthousiast zwaaien naar hun nieuwe buren - met machetes.

Nee dat is geen noodspiegeltje (maar een MACHETE en stenen)