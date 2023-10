Voor iemand die zo vaak in de media is, gaf Marco zijn dochters maar weinig mediawijsheid mee. Jada Borsato had gewoon der muil moeten houden toen er gevraagd werd naar het ongewenste gefriemel van haar vader en zich moeten verschuilen achter een neutraal 'geen commentaar'. Maar nee, ze moest over een zedenzaak zeggen "We gaan dit rocken", alsof het een concert in de Ziggo Dome is. Alsof Marco B. tegenvallende verkoopresultaten van zijn laatste album moet overkomen in plaats van beschuldigingen van ontucht. En natuurlijk zal haar vader thuis aan zijn dochters hebben verteld dat hij onschuldig is aan het bepotelen van iemand die zijn dochter had kunnen zijn, maar dat wil niet zeggen dat hij DE WAARHEID spreekt. Ze ontkennen tenslotte allemaal. Dit is het moment om je kop te houden en te wachten op een uitspraak van een rechter in plaats van op een rode loper te gaan staan en je onbegrensde steun voor een verdachte van kinderkriebelen uit te spreken. "We gaan dit rocken", klinkt nu al als de "dit gaat mij als weldenkend mens een brug te ver" van Thijsje Gröömer. Even opletten Jada, we leggen het nog één keer uit: zwijgen is zilver en niet aan kinderen zitten is goud.