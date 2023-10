If you can't stand the heat, get out of the kitchen

Die Yesim Candan is natuurlijk niet de snelste haas in het hol maar ze had zichzelf bij D66 (peilingen: 5 - 9 zetels) toch maar mooi op een bijna verkiesbare plek gedrimmeld. Omdat deze journalistieke nachtcrème 100 jaar geleden een keer een lullig stukje schreef over Kaag (lekker meedeinen op de 'heks'-hype), ze D66 een 'elitaire partij' vond én ze ooit in gesprek was met Sherry Baudet van de Wappiepartij besloot ze meteen maar weer af te zien van die plek op de lijst. Immers, ze werd genoemd bij Vandaag Inside en NRC schreef een stukje over haar. Nou moe wat een journalistiek tapijtbombardement van jewelste. En nu lévert ze toch een jankinterview af bij HP/Van Dijk.

We kunnen Yesim Candan op een kar door het dorp rijden als allergrootste slachtoffer van 2023. Het is de schuld van sociale media ('geen nuance'), het is misogynie (schuld van Derksen), het is racisme (in Turkije krijgen vrouwen die de politiek in willen alleen maar complimentjes. Ja toe Yesim, vertel ons in godsnaam nog eens iets over de politieke situatie in Turkije), het is de schuld van de vragenlijst van D66, het is de schuld van de inschatting van mensen want ik krijg stomme berichtjes van extreemrechts, het is de schuld van iedereen die achter me aan zit. En dan waagt ze eerst te zeggen: "Je ziet ook dat Pieters keuze voor NRC-columniste Rosanne Hertzberger veel kritiek krijgt vanwege dingen die ze in het verleden schreef." U weet wel, censuurtruus, die weer een stukje vrijheid van meningsuiting probeerde te killen (mislukt). En even verderop: "Mijn column ging over de vrijheid van meningsuiting in Nederland, maar hebben we die eigenlijk wel?" En in dezelfde categorie moet Ruben Oppenheimer wél verdedigd worden, maar moet Johan Derksen wel z'n mond houden. Sjezus. Yesim Candan is vast een hartstikke leuke mevrouw om op woensdagmorgen een fles chardonnay mee weg te toeteren maar deze opportunistische domheid kunnen we echt missen als kiespijn.

En dan zijn we er nog láng niet in dit hallucinante jankstuk, want dat kantinegeleuter van Derksen en 1 kritisch onderzoekje door NRC wordt omschreven als 'de brandstapel van de publieke opinie'. Heat, kitchen. Zelf zegt ze: "Ik ben een vechter, let maar op." Ja hoor, een vechter, die zich bij het eerste zuchtje tegenwind gewillig laat terugblazen naar de woordenwolk van opiniërende motregen. Als je zó overtuigd bent van een heksenjacht op je persoontje, en die zogenaamde heksenjacht is zó onterecht, als je echt NIKS 'verkeerds' hebt gedaan, en je hebt echt zo'n sterke 'politieke droom', dan blijf je lekker op plekkie 11 staan en ga je guns blazing het gevecht aan. Yesim Candan koos er echter voor om met de staart tussen de benen weg te rennen ("een vechter") en het zakdoekje tranen helemaal uit te wringen op het griffeltje van Ton F. van Dijk ("Maar ik ben geen slachtoffer"). Nou, aan deze windvaan missen we dus echt helemaal NIKS.