Geen DoMiBo (doordeweekse middagborrel) ooit nog hetzelfde. En het instituut Nederlandse TV an sich trouwens ook niet.

„Van de ene op de andere dag heb ik de drank laten staan”, vertelt Harry, die zelfs tot de conclusie is gekomen dat hij die stap veel eerder had moeten zetten. „Ik ben radicaal gestopt en dat heeft me geen enkele moeite gekost. Ik heb ook geen last van afkickverschijnselen gehad. Met de dag ben ik me beter gaan voelen en inmiddels ben ik zelfs al zes kilo afgevallen.

(...) Volgens Harry maakte drank hem nog weleens loslippig. „Je let dan minder op je woorden en je hebt de neiging om, overigens zonder bijbedoelingen, iets te zeggen dat tegenwoordig niet meer kan. In dat opzicht ben je roekelozer. Met drank op ga je dingen beloven die je achteraf niet wilt of kunt nakomen. Of je vergeet het. Ik denk dat dat mij in het verleden vaker is overkomen."



Harry, beloof ons dan in ieder geval nog 76 jaar.

Dit komt nooit meer terug

Gelukkig hebben we de beelden nog

Ook dat nog