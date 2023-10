De afgelopen weken was het nieuws weer eens onuitstaanbaar. Stuur zowat uit mijn auto getrokken, bureau doormidden gefacepalmd, PC het raam uit gedonderd; zo’n week was het. Zeg maar de natte droom van de Keynesianen met hun gebroken ruiten theorie. En het nieuws wat mij het vaakst zo beroerde, had betrekking tot de overheid (“no shit”, hoor ik u zeggen).

Zo gaat de overheid nieuwe leenstandaarden voor hypotheken invoeren. Het plan zal het mogelijk maken om meer te lenen als het huis een top milieulabel heeft. De logica is natuurlijk niet geheel afwezig, want lagere energielasten geven meer ruimte in het budget van de koper. Alleen is dit een eerste orde effect. De bijwerkingen, daar wordt niet of nauwelijks aan gedacht. Zo wordt de tweedeling in de markt tussen de hoogste labels en de rest vergroot. De koper van de toplabel huizen zal dus een veel hogere prijs gaan betalen omdat zij meer kunnen lenen (hogere schulden, yeah!). De verkopers zullen er blij mee zijn, maar de onderpandswaarde van de huizen met de niet hoogste labels zal er dus onder lijden, wat het verhogen van de hypotheek om deze huizen te vergroenen (het gestelde doel van de overheid) juist gaat belemmeren. Verder verandert deze maatregel alleen maar indirect de motivatie tot vergroenen; een maatregel die mensen meer dan normaal de hypotheek laat ophogen voor vergroening, zou een veel directe manier zijn om de beoogde doelen te halen. Dit doet mij deels denken aan het verhaal van de startersbonussen die de regering heeft ingevoerd, maar die juist het tegenovergestelde effect hebben.

Dan het beleid om alle bestelbusjes te elektrificeren; vele bedrijven zijn er druk mee bezig en ondervinden de nodige moeilijkheden. Zo kan er vaak geen laadinfrastructuur worden aangelegd want het stroomnet kan het niet aan. Ook zijn de busjes zowat twee keer zo duur en houden ze het vaak maar voor de helft vol in vergelijking met diesels, waardoor er eigenlijk (voor sommige doeleinden zoals pakketbezorging) een dubbel aantal bussen nodig is (milieuwinst?). Maar deze week kwam er een jolige schep bovenop deze farce: busjes die zwaarder wegen dan 3500kg, daar moet een rijbewijs C voor worden gehaald! Dat was al langer het geval, maar er was een tijdelijke uitstelregeling voor busjes tot 4250kg, maar deze loopt nu af. Gezien er aardig wat elektrische busjes zijn die meer wegen dan 3500kg, moeten deze bedrijven die braaf de overheid hebben gevolgd, als de wiederweerga hun chauffeurs het rijbewijs C laten halen. Dat kost iets van EUR 2500 tot EUR 4000 per persoon en is dus niet iets wat je met dunne logistieke marges snel terugverdient. Verder betekent dit dat transportbedrijven twee keer zoveel mensen als normaal moeten opleiden voor rijbewijs C, dit terwijl de opleidingscapaciteit al beperkt is… Nu is er een reparatiewet in de maak, maar, hier komt ie: die is niet op tijd klaar!! Hierdoor moet een aantal chauffeurs van deze bestelbussen rijbewijs C halen, voor maar 1 jaar… En ook hier deelt de realiteit een harde klap uit aan de maakbare samenleving posse, want de mensen die dit rijbewijs halen, willen daarna niet meer in een busje rijden maar in een vrachtwagen!

Ook kwam deze week bovenstaand bericht voorbij over boetes voor lichte vergrijpen. Deze gaan met 10% omhoog met dank aan Yesildinges. Het Openbaar Ministerie is er tegen, want het verkleint het verschil tussen boetes op lichte en zware vergrijpen. En toen kwam de aap uit de mouw: Yesilgöz stelde dat de verhoging nodig is om de begroting rond te krijgen en anders zou er op het OM bezuinigd moeten worden. Dus ze bedreigt het OM met bezuinigingen (“terug in je hok jij!”) en laat ook even weten dat het helemaal niet om uw en mijn veiligheid gaat, maar om de centen. Als de kiezer dit nou eens zou onthouden elke keer dat de overheid iets beslist in naam van onze gezondheid…

Helaas is dat ijdele hoop, want demissionair minister Kuijpers heeft de democratie weer eens omzeild, in naam der gezondheid, en Nederland gecommitteerd aan de WHO. Stond in geen enkel verkiezingsprogram, hij is demissionair, en het betreft een flinke soevereiniteitsoverdracht. Een absolute schande dit. En de AIVD maar bloggertjes en influencers de schuld geven van het gebrek aan vertrouwen in de rechtsstaat. Ze zouden in Den Haag onderzoek moeten doen, want daar ligt de oorzaak.

Ook de staatsbedrijf de NS, had een briljant plan: de spitsheffing. Want ja, mensen gaan voor hun lol met de trein in overvolle wagons en een duurder kaartje zal ervoor zorgen dat deze mensen dan na de spits zullen gaan treinen. Die treinpassagiers in de spits, zonder uitzondering, zitten in de spits omdat ze niet anders kunnen (anders hadden ze de spits echt wel vermeden!). Is de overheid nou zo ontzettend dom, of denken ze gewoon dat wij zo dom zijn? Het is weer falend beleid wat ze trachten te verbloemen.