PVV’er Gidi Markuszower had dinsdagavond mazzel dat zijn fractiegenoot Martin Bosma niet de vergadering voorzat. De ondervoorzitter heeft er een hekel aan wanneer aangevraagde spreektijd niet gebruikt wordt. Markuszower maakte van zijn aangekondigde zes uur om de Dwangwet te bespreken er slechts twee vol. Wie ook tijd aan het rekken is, is BBB-voorvrouw Caroline van der Plas bleek tijdens het debat over de Dwangwet afgelopen dinsdag en woensdag. De partij hinkt qua asielbeleid voortdurend op twee of meer gedachten, zelfs tijdens het debat van afgelopen week maakte ze een draai.

In eerste instantie steunde BBB een amendement van CDA’er Bart van den Brink om gemeenten meer tijd te geven vrijwillig met opvangplekken te komen zodat dwangmaatregelen kunnen worden uitgesteld om vervolgens deze steun weer in te trekken. Tegelijkertijd verbindt BBB een asielquotum van 15.000 asielzoekers per jaar aan de wet. Een harde eis die staatssecretaris asiel Eric van der Burg niet haalbaar noemt (Dan heb je die hele dwangwet niet eens nodig, merkte de VVD-stas met twee gezichten terecht op) maar Van der Plas wil daar vooralsnog geen consequentie aan verbinden. Sterker: op haar voorstel is de stemming over de wet met een week uitgesteld (Benieuwd wat de JA21'ers en PVV'ster in haar fractie vinden, uitgelezen moment voor een hoofdelijke stemming, nietwaar?).

De VVD heeft het kabinet laten vallen op het asielbeleid, woensdag 22 november is voor de kiezer het uitgelezen moment zich daarover uit te spreken. Maar dan moet deze eenmaal bij de stembus aanbeland wel weten waar die aan toe is. De Dwangwet is geen noodwet of iets dergelijks maar een fundamentele verandering van hoe de overheid in de toekomst omgaat met de democratische inspraak van provincies en gemeenten. Bovendien lost de wet niets op aan het eigenlijke probleem: de instroom van al dan niet terechte asielzoekers. De Dwangwet is niet iets om over te dimdammen - laat staan zes uur lang; looking at you Markuszower - maar een heldere keuze: je bent voor of tegen.

Bij partijen als VVD, PVV en JA21 is dat in ieder geval wel duidelijk, iets om in het achterhoofd te houden richting 22 november.