Boksen, in tegenstelling tot MMA niet de totaalste vechtsport, maar toch altijd wel de mooiste. En onder al die ballerino's van geweld is er toch altijd iets speciaals aan de Mexicaanse Canelo, dat eigenlijk alleen geëvenaard wordt door Kazachstaanse Gennady Golovkin. Canelo won elk gevecht van hun drieluik per jurybeslissing, maar voor liefhebbers van de sport boven sporters is het nog altijd gelijkspel. Bovenstaand nam hij het op tegen een formidabele Jermell Charlo [35 wins, 19 KO's, 1 verlies per jury, highlights hier] en hij hield het wonderbaarlijk waardig 12 rondes uit. Toch knielde hij in ronde 7 een keer, en won Canelo per unanieme jurybeslissing. In ander heuglijk boksnieuws: Gipsy King Tyson Fury versus Oekraïense Kozak Oleksandr Usyk voor de undisputed titel is GETEKEND. I am very feel.

10 minuten aan Canelo KO's

saturday's are for the boys