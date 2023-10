Bij Rob Jetten weet je nooit of het incontinentie is, of kwaadaardigheid, maar dit neigt naar kwaadaardigheid.

We zitten midden in een energiecrisis. Er is een oorlog gaande en eigenlijk zouden we geen Russisch gas moeten afnemen. Er is nog onvoldoende zonne en wind energie beschikbaar om probleemloos over te stappen. Nog maar weinig mensen hebben hun dak vol zonnepanelen en hebben een warmtepomp.

Dit is het kwaadaardige van Rob Jetten, als we de gasputten in Groningen maar volstorten met beton dan dwingen we de mensen wel om de energietransitie te doen.