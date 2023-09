Oké, toch nog even over die lichtgevende bol in het midden van Las Vegas: de MSG Sphere. Die zag er van buiten al indrukwekkend uit, maar is afgelopen nacht officieel geopend waardoor we ook een indruk krijgen van de mogelijkheden aan de binnenkant. Helaas is als openingsact gekozen voor U2, tegenwoordig alleen nog bekend van een Nederlandse drummer waar al onze media een nationalistische stijve van krijgen, maar prik even door de middelmatige artiestenkeuze heen en u ziet de kansen die deze locatie bieden. Een beeldscherm ter grootte van drie voetbalvelden omcirkelt de steile tribune en daar kunt u dus leuke trucjes mee uithalen. Zoals hierboven waarbij het publiek een buitenconcert krijgt voorgeschoteld of als ze helemaal los gaan met optische illusies zoals in de video na de breek. En dan is U2 slechts een opwarmertje. We zijn benieuwd wat echt innovatieve artiesten hiermee kunnen. Laat bijvoorbeeld Eric Prydz en zijn HOLO-show hier eens op los. De mogelijkheden zijn eindeloos en dit kan compleet nieuwe werelden openen voor concerten. Maar laat Bono de volgende keer thuis.

Prima fotolocatie wel