50 plus is altijd al bagger geweest. Of hun zetels beter kunnen worden gevuld door “jonge mensen” lijkt me dan weer twijfelachtig. Bedoel je die jonge mensen waarvan het wereldbeeld is gekneed door extreemlinks onderwijs en het jeugdjournaal? Of misschien die jonge mensen die denken dat we spoedig allemaal een gruwelijke klimaatdood sterven? Of die jonge mensen die achter elke waan van de dag aanhollen omdat je er ten slotte bij moet horen?

Wat mij betreft mag de gemiddelde leeftijd in de politiek juist wel een flink eind omhoog.