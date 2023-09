Enig leedvermaak is er wel. De VVD, die een staatssecretaris benoemt met als leitmotiv.."hoe meer asielzoekers, hoe beter".. De beste man heeft echt wel zijn best gedaan, zich te houden aan zijn motto, je kunt HEM geen kiezersbedrog verwijten. Nu het verkiezingstijd is, kunnen landelijke maar ook plaatselijke VVD-bobo`s weer hun stoere taal bezigen. Ze weten helaas, dat er -ook helaas- een groot deel van de VVD-achterban enorm goedgelovig is, zo blijkt uit de polls; ik verdenk ze ervan, zelfs nog in Sinterklaas te geloven, de stumperds.

VVD`ers hebben m.i. geen enkel recht van spreken als het gaat over overlast door asielzoekers. Als nou al die klagende VVD`ers op 22-11 eens wijs worden en stemmen op PVV, JA21, BVNL of SGP..... FVD mag ook.... Jammer genoeg zijn BBB en vooral NSC te vaag over het asielprobleem, het grootste probleem van deze tijd.