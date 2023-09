Kaartje Neerslagtekort 2023. Kijkt u nog eens goed, want kaart is tot zondag 1 oktober. De Dag dat De Aardappelen Geoogst Moesten Zijn. Nu ja, tekort. We hadden vooral een neerslagoverschot, en helemaal in april en mei, met aansluitend een droogte des doods van meer alsdan een maand, en die piepers in de grond dachten allemaal - hold your zetmeel. Met als gevolg dat 's lands gele rakkers nog lang niet klaar zijn voor consumptie. Of u nu patat of friet zegt - ons nationale volksvoedsel is dit jaar niet klaar op 1 oktober, en ook niet op 14 oktober. Tot grote ergernis van de Magere Mannetjes aan de Haagse beleidstafels wordt het waarschijnlijk ergens in november, als de kotertjes met lampionnen zwaaien, file-records worden gebroken door regen/wintertijd en er Tweede Kamerverkiezingen (ha!) plaatshebben. "Deze pieper (foto onder) moet nog een maand," zegt Boer Evenhuis in de Nieuwsuur-repo (na de break). Dan hebben we het al over EIND NOVEMBERT! Sinterklaasje, kom maar binnen met je loonwerker. Werk aan de winkel, Airfryer.

Foto. De pieper die nog een maand moet

Deadline. 1 januari Nieuw Kabinet? Deze is stuk.

"Groeizaam weer", zou Gerrit Hiemstra zeggen...