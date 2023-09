Nog even iets over Fouad, en dat het heel moeilijk is om zo iemand van een Geneeskunde-opleiding te knikkeren. Citaten uit het AD:

In het geval van Fouad L. ging het dus om een student over wie het OM het Erasmus MC waarschuwde. En als dat over een student gaat die bijna een diploma krijgt, moet de examencommissie of decaan zich over de zaak buigen. Dat luistert nauw, weet Cécile de Vos, directeur-bestuurder bij Stichting Onderwijsgeschillen. ,,In de wet staat dat studenten recht hebben op onderwijs. Als je je bij een opleiding inschrijft, kan je echt niet zomaar worden weggestuurd. Dan moet er écht iets aan de hand zijn.”

En precies dat blijkt een doorn in het oog van de examencommissies van geneeskundeopleidingen. Zij beklaagden zich er vorig jaar zomer in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde over dat het te lastig is om ongeschikte geneeskundestudenten weg te sturen. Ze halen goede cijfers, maar blijken in de praktijk niet goed voor patiënten te zijn. Soms hebben opleidingen al vele gesprekken met deze studenten gevoerd en is er intensieve begeleiding geweest.

Uitgerekend de voorzitter van de examencommissie van het Erasmus MC, Fred Petrijp, zegt in dat artikel dat hij soms studenten met een diploma ziet vertrekken, van wie hij vindt dat ze geen arts moeten zijn. Petrijp stelt evenwel ook dat het bijna onbegonnen werk is om een verwijderingsprocedure te starten, omdat de regels zo strikt zijn. Een student moet volgens de wet ‘moreel laakbaar gedrag’ vertonen, waardoor andere mensen - medestudenten of patiënten - gevaar lopen. Maar wat is precies onprofessioneel of ‘moreel laakbaar gedrag’? En hoe toon je dat aan? Zo’n procedure kost een examencommissie ontzettend veel tijd. Onderwijsminister Robbert Dijkgraaf zei de wet niet te willen aanpassen, omdat het recht op onderwijs zwaar weegt.

Strikt

Dat de regels strikt zijn blijkt ook bij een zoektocht in de protocollen van de medische faculteiten. De Nederlandse Federatie van Universitaire Medische Centra (NFU) heeft een document van 35 pagina’s met allerlei voorwaarden om een student van de opleiding te kunnen verwijderen. Want alleen in ‘zeer uitzonderlijke omstandigheden’ kunnen ziekenhuizen maatregelen treffen, ‘waarbij in de regel sprake is van een ‘gevaarzettingssituatie’, bijvoorbeeld een directe of indirecte ernstige bedreiging van de patiëntveiligheid.’

In het geval van Fouad L. is de situatie wellicht nog wat ingewikkelder: hij vertoonde in ieder geval buiten zijn studie ‘moreel laakbaar gedrag’. Pas in mei werd het Erasmus MC met de brief van het OM op zijn strafrechtelijke verleden gewezen. Of de opleiding voor die tijd al aan zijn kunnen twijfelde, is niet duidelijk.

De waarschuwing van het OM was in ieder geval voldoende aanleiding om Fouad L. zijn artsenbul niet zomaar uit te reiken, ondanks zijn goede studieresultaten. En daarbij lijkt het Erasmus MC de protocollen te hebben gevolgd. ,,Onze examencommissie is in gesprek gegaan met de student. De student had alle benodigde studiepunten behaald om een diploma in ontvangst te nemen. De examencommissie heeft toen als voorwaarde voor een diploma gesteld dat hij een psychologisch onderzoek zou ondergaan en dat de psycholoog zou verklaren dat de student geschikt zou zijn om arts te worden”, verklaarde bestuursvoorzitter Sleijfer.

Hoewel de student ‘daar niet afwijzend tegenover stond’, kwam er nooit een verklaring van een psycholoog. Het Erasmus MC weet ook niet of Fouad L. überhaupt contact heeft gezocht met een psycholoog.