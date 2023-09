Pieter is geen God maar wel een harde werker en vooral eerlijk, dat is voor jouw grote vriend Rutte de reden geweest hem een "functie elders" toe te wensen , de ijver om het Rutten naar de zin te maken icm het wegwerken van een kritisch CDA lid pakte voor die CDA ratten in Rutte's coalitie iets minder goed uit. Bontebal moet gewoon, als CDA leider zijn smoel houden over Omtzigt, alles wat hij hier over zegt herinnert aan de schoftige wijze waarop Omtzigt weggewerkt is door de VVD samen met het CDA. En ja, de VVD heeft zich ook van z'n smerigste politieke kant laten zijn in het hele Omtzigt verhaal, daar doet jouw poging tot steek onderwater niets aan af.