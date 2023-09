We keken Baywatch eigenlijk alleen voor de dialogen. Dan had C.J. weer een of ander ingewikkeld gesprek met Caroline. Pamela Anderson, dat was ons toch een atoombom van een actrice. Later had Pamela nog een glansrol in een film met Tommy Lee als tegenspeler. Plot van die film: er was een enorme anaconda ontsnapt en Pamela probeerde 'm op te vreten. ENFIN, hoe zou het nu met Pamela gaan? Foto's na de klik van de Paris Fashion Week. Feel old?

Diazepamela Anderson

Oxazepamela Anderson

Never forget