Uit dat NOS artikel:

"

Met in totaal 116 moorden afgelopen jaar, op een bevolking van ruim 10 miljoen mensen, is Zweden een stuk gewelddadiger dan Nederland (met 142 moorden op een veel grotere bevolking).

"

Ow, 142 moorden maar in Nederland, bijna 3 per week, neuh joh, dat valt best wel mee hier. Niks aan het handje, in Zweden dáár is het wel erg ja, maar hier in Nederland toch niet?

Nadat gisteren nota bene een importiër 3 Nederlanders afgeslacht heeft. Het zal allemaal wel met psychoses, asperger, gebrekkige ggz et al. Maar je kunt er als land óók voor kiezen om te zeggen "we houden het wel bij onze eigen gestoorden, dat zijn er al genoeg, we hoeven niet nog eens een hoop import uit oorlogs/inteelt/crimineel 2de en 3de wereld erbij".

Tis maar een idee, stem PVV.