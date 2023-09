De Canaar van het Jaar award kan naar Omroep Brabant. Iedereen gisteren lachen want Charlotte is geen fan van Guus Meeuwis maar heeft wel een tatoeage van Guus Meeuwis. Maar Charlotte, die een tatoeage heeft van Guus Meeuwis, is wel fan van Guus Meeuwis, alleen niet de allergrootste. Dat zei ze zelf in de comments op GeenStijl dus dan is het zo. Ze zou namelijk nooit een tatoeage nemen van een artiest waar ze geen fan van is. Dat zouden wij ook nooit doen, Charlotte. Inmiddels heeft Omroep Brabant de kop van het artikel aangepast, maar nou is er eigenlijk niks meer aan. Charlotte heeft een tatoeage van Guus, maar ze is niet eens de grootste fan. Lekker belangrijk. Is dit nog nieuws? Nee hè. Jammer hoor.

Fair enough Charlotte!