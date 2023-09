Oh jongens dit is toch geweldig. Het gaat allemaal mis bij Ajax en nu komen de Raad van Commissarissen en de mede door Michael van Praag en Leo van Wijk aangestelde bestuursraad met twee mensen die het moeten oplossen: Michael van Praag en Leo van Wijk. Die tweede kennen wij om eerlijk te zijn niet, maar hij heeft Johan Cruijff nog van vroeger gekend, dus dan ben je in Amsterdam automatisch gekwalificeerd. En die eerste is Michael van Praag, de man die eerst van de KNVB de ontzettend sneue club heeft gemaakt die het nu is, en zichzelf ondertussen eeuwig voor paal zette door zich net niet genoeg in te likken bij de corrupte bazen van de UEFA en de FIFA om het hoogste baantje te krijgen. Michael van Praag is wat je krijgt als je ChatGPT en Midjourney vraagt om een "Ouderwetse Voetbalbestuurder Die Het Nogal Met Zichzelf Getroffen Heeft" te genereren.

De organisatorische problemen (zie video na de breek) worden juist veroorzaakt doordat een beursgenoteerde onderneming wordt bestuurd door een soort Amsterdamse gezelligheidsvereniging (Amsterdam en gezellig, dan weet u het wel), en nu moeten twee mensen uit die gezelligheidsvereniging dat gaan oplossen. Wordt helemaal niks natuurlijk, en dat voelen ze bij de T. ook: "Toch klinkt er ook al kritiek dat de bestuursraad dit voorstel steunt. Van Praag was een warm pleitbezorger van de komst van Pier Eringa, die zich in een half jaar tijd ontpopte tot de allerslechtste Ajax-president commissaris ooit. Bovendien waren Van Praag en Van Wijk als erevoorzitter en erelid betrokken bij de opvolging van de in mei van dit jaar opgestapte bestuursraad onder leiding van Frank Eijken." Feyenoord en PSV, alvast gefeliciteerd met de komende vijf titels.

UPDATE: Ja joh. Van Praag ook voorzitter van de basketbalbond

Ajax blijft Ajax