Eentje in de categorie 'moet dat nou'. Een van de beroemdste bomen van Engeland is niet meer: de Sycamore Gap Tree is gekapt. Het ding stond in Northumberland, Noord-Engeland, en was een van de, zo niet dé, meest gefotografeerde boom van het land. De boom werd ook wel de Robin Hood Tree genoemd vanwege een prominente rol in de film Robin Hood: Prince of Thieves uit 1991, met Kevin Costner en Morgan Freeman. Vandaag pakte iemand een zaag en toen was het miiiaaaaauuwwwwwwwww. Kan Klaver het ding lekker in een biomassacentrale joekelen. Welja, gelukkig hebben we de foto's nog (na de klik).