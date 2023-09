@Papa Jones | 28-09-23 | 22:55: yoh dat was ongewone kwaliteit bij de nos. Ik zie af en toe het journaal en dat zit vol met items waarin kinderen van 8 mogen vertellen dat ze een liquidatie hebben gezien, of een taci chauffeur in india die precies weet wat er mis is in het land met 1,5 miljard mensen, etc etc.

Het journaal zit dagelijks vol met mensen die niets van een onderwerp weten maar wel 2 minuten lang hun politiek correcte mening mogen uitkramen. Het journaal heeft niets meer met journalistiek te maken. Het is een verzamelbak van idioten die hun mening mogen geven omdat die in het straatje van npo666 past