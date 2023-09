In de immer voortdurende pogingen van de media om u slecht over zichzelf te voelen gaat het vandaag over ontbossing. "Nederland is Europees koploper in import van goederen met risico op ontbossing" klinken de headlines, waardoor het lijkt alsof wij met onze 17,5 miljoen kaaskoppen het halve regenwoud laten kappen, terwijl de rest van Europa wel duurzaam bezig is. Alsof we daar persoonlijk de inheemse stammen verdrijven en de bedreigde apensoorten uit de bomen schieten. De reden voor deze afwijkende cijfers is echter simpel: onze glorieuze haven van Rotterdam, de toegangspoort van het continent. Wij zijn het 'Postvak IN' voor de rest van Europa. "Products like cacao (products), palm oil and soy, once imported into the Netherlands, ultimately find their way abroad again (81–84%)." Kijk, dan vallen de cijfers plots mee. Nederland importeert niet voor zichzelf, maar Nederland importeert voor heel Europa. Dat maakt nogal een verschil, maar als ze dat in de kop zetten, voelt u zich natuurlijk niet schuldig.

