Nolan (zelf ook vrij Bond-achtig trouwens) in juli: "Het zou een grote eer zijn"

Okay, voor iedereen van rond het bouwjaar 1987 zit het ongeveer als volgt: Pierce Brosnan is nog altijd de beste James Bond, maar zijn eerste - Goldeneye met onze Famke - is ook wel meteen zijn enige echt goede film. Vervolgens werd Bond onder druk van o.a. de Jason Bourne-serie verruwd en dat gebeurde echt extreem geslaagd door Daniel Craig. Maar zijn eerste - Casino Royale - is ook wel meteen de enige echt goede film. Het enige memorabele aan zijn vier volgende films was - naast wat dappere arthouse-keuzes in Skyfall - de uitvoering van zijn dood in zijn laatste: ingetogen, tekstarm, waardig en ondanks het gebrek aan werkelijk emotionele betrokkenheid van de kijker tot aan dat punt; toch janken.

Maar nu hopen we dus dat de beste regisseur van zijn generatie, Christopher Nolan, hier na zijn fenomenale Oppenheimer een nieuw leven aan gaat schenken. Bovenstaand een fragment uit juli, waarin Nolan zegt dat het een eer zou zijn de nieuwe Bond-reeks te maken. Maar sinds gisteren gaat dus het nieuwe gerucht dat de gesprekken daadwerkelijk gevoerd worden. Hoofdredacteur Jordan Ruimy van filmpublicatie World of Reel:

"A source of mine told me on Tuesday evening that Christopher Nolan is in very serious contention to direct the next James Bond instalment. Bond producer Barbara Broccoli is zeroing in on Nolan. I was told there were discussions with the filmmaker to helm the film, but no deal has been struck just yet, and the strike, not to mention Nolan promoting “Oppenheimer,” further delayed talks.

The main issue right now seems to be the amount of creative freedom Nolan wants for the film. (...) Broccoli rarely gives carte blanche to her filmmakers, there’s usually a blueprint in how to make a Bond film, but Nolan wants to take over the entire process, which is understandable because, you know, he’s Christopher Nolan.

The deal being negotiated would be for two Bond films directed by Nolan, who would also be writing the script. Still no word yet on who the actor playing Bond would be, but some encouraging signs are pointing towards Aaron Taylor-Johnson taking over the role."

Aan Christopher Nolan, zoals bekend een fervent GeenStijl-lezer, hebben we slechts één dringend verzoek al weten we niet waarom. Noem de eerste film: Agent of the Crown. Meer belangwekkend beeldmateriaal na de breek.

Een waardige dood

The Brosnan Arc

Dit is extreem belangrijk trouwens