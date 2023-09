Enige tijd geleden een filmpje gekeken over een vergelijking tussen de Amerikaanse en Russische strijdkrachten.

De Russische gingen er lang van uit dat ze met betrouwbare, bewezen technologie uit de jaren 70, 80, in grote aantallen over het land, elke slag zouden kunnen winnen, inclusief een bepaalde commando structuur (gaat te ver om die hier helemaal uit te werken).

Lang verhaal kort, hun kracht zit in de hoeveelheid en vastberadenheid. Alleen... is er ook sprake van uitholling, oplichting en verraad, dus de hoeveelheid (materiaal, materieel, manschappen) vallen in de praktijk mee (of uit..) en vastberadenheid is ver te zoeken als je je manschappen rechtstreeks uit een landbouwgebied trekt, hen dwingt voor je te vechten en er nauwelijks iets voor terug doet.

Komt nog bij dat het land arm is (uiteraard zorgt de top goed voor zichzelf qua inkomsten) en er nauwelijks geïnvesteerd is in ontwikkelingen.

Kortom, de kans dat een ouderwetse Russische raket Nederland haalt is aannemelijk, ware het niet dat de brandstof dan eerst geregeld moet worden, de kans bestaat dat die raketten in de silo vastgeroest zit en ter plekke explodeert, het ding zo langzaam vliegt dat 'countermeasures' vrij makkelijk zijn.

Kortom, ik maak me meer zorgen over dat mijn kopje thee te lang staat te trekken.