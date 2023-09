Ze werd vorige week dus geschorst, maar is sinds begin deze week weer opnieuw aangesteld. Ergens had ze het moeten/kunnen weten nadat 'Poroshenko's' eerste vraag welke arts Sarah zijn 22-jarige zoon die in geslachtstransitie wil aan zou raden, en welke eenheden het hoogste LGBTQ+-percentage hebben zodat hij in een geschikte eenheid kan dienen. Vanaf daar wordt het tranendal van 20 minuten elke seconde pijnlijker, maar vanaf 6:00 tekent ze opnieuw haar eigen vonnis:



"The reality is, Russians are not European. (...) Russians are Asian and ultimately they do come from the Mongols. They do come from a grouping, a people who are wanting to be slaves, and want to be lead, just like it was in the days of Genghis Khan. I wish the rest of the world, and the rest of Europe understood that: Europe ends at Ukraine."

Ja, krijg dat nog maar eens uitgelegd. In de paniek van haar besef naderhand plaatste - en verwijderde ze ook weer snel - de onderstaande video waarin ze claimt dat: "The propagandists themselves have stooped to a new low. Because they can't argue with the facts of my reporting, they've created a Deep Fake. An AI-generation meant to impune the foreign fighters that I fight with here, in Ukraine." Puur voor de waterdichtheid blijven we nog even rondkijken of ze heel wellicht een andere daadwerkelijke Deep Fake bedoelt, of dat ze de stemvervorming van de pranksters met een Deep Fake (verwijst altijd naar video) verwart. Maar zeer waarschijnlijk bedoelt ze gewoon dat de bovenstaande video een Deep Fake is, en dat is het dus niet.

Nou, op naar de tweede schorsing en het daaropvolgende daadwerkelijke ontslag uit het mediateam. Een verdrietig relaas.

Lieverd, het is genoeg zo. "They've created a Deep Fake"

De aankondiging van haar terugkeer, 24 september