Joop is ook altijd zo lekker selectief. Ik heb daar nog steeds niets gelezen over het wissen van de sp door Timmermans. Als datzelfde was gebeurd met bijvoorbeeld Caroline, zouden er minstens 5 artikelen over verschenen zijn, over de extreemrechtse methoden bij BBB. Of misschien wel 7 artikelen.

Die blooper met die Oekraïense oud-SS-er die in Canada met een daverende ovatie werd geëerd ben ik ook nog niet op Joop tegengekomen. Tja, stel je voor dat er eens iets ongunstigs over Oekraïne of over Trudeau zou worden gepubliceerd. En die man was nu eens wél echt extreemrechts, publiceren ze het niet!