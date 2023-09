Ja we weten niet helemaal of we nou naar renders, foto's of foto's met render-filter zitten te kijken, maar we kijken wel. Airbnb presenteert het als echt en dat is het minst grappige bedrijf ter wereld, dus het zal wel echt zijn. "Shrek’s mud-laden, moss-covered, murky-watered swamp is situated among the rolling hills of Scotland where guests can stay up late, swap stories, and eat like an ogre – because in the morning, Donkey’s making waffles. Onion and ogre enthusiasts can request to book this fairytale stay in Shrek’s Swamp beginning October 13 at 6 p.m. BST." Alle foto's en Fiona's die u er niet bij krijgt, na de breek!

dit is allebei waar

Helaas niet inbegrepen: Fiona

Verblijf kan gevolgen hebben!